L'ambassadeur de Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, a annoncé la première conférence des ministres des Affaires Étrangères des pays africains, qui se tiendra à Sotchi les 9 et 10 novembre, dans le cadre de la préparation du 3e sommet Russie-Afrique en 2026.



Le diplomate a également rassuré qu'un événement majeur sera célébré entre le Tchad et la Russie en novembre prochain pour le 6e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.



Géopolitique et ressources naturelles



Vladimir Sokolenko a souligné les luttes internationales pour les ressources nécessaires à la survie et au développement, indiquant que ces luttes influencent la carte géopolitique mondiale. Il a affirmé que les réserves de ressources naturelles de la planète sont principalement concentrées dans les vastes régions de la Russie, notamment au nord, en Sibérie et en Extrême-Orient.



Coopération bilatérale



Le diplomate a déterminé que cette lutte pour les ressources a des conséquences sur les paramètres de la lutte pour l'architecture politique de l'ordre mondial moderne. Il est convaincu que le groupe des États souverains de BRICS peut servir de modèle de coopération multilatérale et que les relations russo-tchadiennes peuvent devenir un exemple de partenariat égalitaire basé sur le respect mutuel des intérêts de chacun.



"Le Tchad pourrait appliquer un tel modèle, basé sur l'expérience de coopération avec la Russie, libéré des schémas néocoloniaux, pour développer sa coopération avec les autres, y compris les partenaires occidentaux", a conclu Vladimir Sokolenko.