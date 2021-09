Tchad : la Loi sur la restructuration des unités administratives adoptée

Les députés ont adopté ce 24 septembre à l'Assemblée nationale, la Loi portant restructuration des unités administratives et des collectivité autonomes, à 116 voix pour, deux contres et deux abstentions.



La Loi vise à faciliter les conditions de développement harmonieux des unités administratives et des collectivités autonomes. Des nouvelles communes sont créées, notamment dans les départements du Sud-Kanem et du Wadi Fira.



La Loi traite du statut particulier de la ville de N'Djamena, de l'administration des provinces et des départements, des statuts et attributions des chefs des unités administratives, ainsi que des limites territoriales.