Tchad : la NIDAP appelle à une gestion responsable des revenus miniers du Batha

L'association Nouvelles Initiatives pour le Développement Agropastoral (NIDAP) s'inquiète de la situation précaire dans la province productrice de Batha, selon les déclarations de son président, Mahamat Gada Haroun.



Les villages que nous avons visités témoignent d'une grande pauvreté, avec un accès à l'eau potable inexistant et une éducation presque inexistante pour les enfants, en particulier ceux des nomades, en raison du manque d'infrastructures et d'enseignants, affirme le président.



Ce n'est pas tout, la population de cette région souffre également du manque de centres de santé pour recevoir des soins. Le département de Fitri, dont de nombreux villages sont isolés les uns des autres pendant la saison des pluies, en raison du manque d'infrastructures rurales, est également confronté à l'implantation de plusieurs sociétés accréditées par l'État qui ne fournissent rien en termes d'œuvres sociales et d'autres services aux habitants.



Face à cette situation difficile, la NIDAP a décidé d'étendre ses activités dans ces localités discriminées pour agir comme un canal de communication, entre les populations locales négligées et les autorités centrales ou locales, afin de soulager leurs souffrances. Dans cette optique, une délégation de l'association s'est rendue du 16 au 20 juin 2023, dans le département de Fitri, pour installer ses conseillers locaux dans quatre villages, à savoir Daga, Mafé Syalla Gamsa et Ngaré.



L'objectif de la présence de la NIDAP dans ces localités est de faire entendre les doléances des populations de Fitri qui voient leurs droits bafoués par les sociétés minières d'or, et d'autres ressources opérant dans leur département.



Pour remédier à cette situation critique, la NIDAP propose au gouvernement d'agir en urgence en construisant des infrastructures scolaires, sanitaires, en fournissant des points d'eau, en améliorant les routes et en construisant des ponts, des aires de stationnement pour le bétail, et plus encore.



L'association demande également la délocalisation du chef-lieu du département de Fitri vers la commune d'Ambassatna, tout en rappelant la promesse des autorités de transition d'ériger le village de Tarsourou en sous-préfecture pour promouvoir le développement agropastoral en implantant des points d'eau dans plusieurs villages du département, et en mettant en œuvre d'autres actions en cours.