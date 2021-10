Tchad : la POSOC ne reconnait pas le pré-forum de la province du Ouaddaï

La Plateforme des Organisations de la Société Civile de la Province du Ouaddaï (POSOC) qui regroupe en son sein 53 organisations des jeunes, des femmes, des groupements et fédérations, informe l’opinion locale et nationale qu’elle ne reconnait pas la tenue du pré-forum de la province du Ouaddaï.



« En effet, nous avons constaté avec surprise que le pré-forum qui se tient depuis ce lundi 25 octobre 2021, à l’Institut National des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA), et présidé par le gouverneur de la province du Ouaddaï, est organisé en cachette. Nous ignorons de quelle manière et sur quelle base les participants à ce pré-forum ont été sélectionnés », peut-on apprendre du communiqué rendu public le 26 octobre 2021 et signé de Mahamat Ali Moukhtar, porte-parole 1er adjoint de la plateforme POSOC .



La POSOC rappelle que la société civile de la province du Ouaddaï n’est pas représentée à ces assises qui constituent la phase où toutes les différentes couches socioprofessionnelles, y compris la société civile, doivent se retrouver pour discuter des questions vitales du pays. Il s’agit alors d’en ressortir des propositions et résolutions pour permettre de préparer le Dialogue national inclusif. « La POSOC dénonce avec la dernière énergie cette manière de faire et ne reconnaît pas la tenue de ce pré-forum. Elle rejette en bloc les résolutions qui seront sorties de cette rencontre ».



Par ailleurs, la POSOC demande au ministre de la Réconciliation nationale et au président du Comité d’Organisation du Dialogue national inclusif d’annuler purement et simplement le pré-forum du Ouaddaï qui pour elle, n’a aucun intérêt pour la province du Ouaddaï.