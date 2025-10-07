Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la Police nationale renforce la vigilance aux abords des écoles


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Octobre 2025



À l’approche de la rentrée scolaire 2025-2026, la direction générale de la Police nationale a annoncé une série de mesures destinées à assurer la sécurité des élèves sur les voies publiques.

Dans une note circulaire datée du 6 octobre 2025, le directeur général de la Police nationale, Touggoud Digo Maide, a instruit l’ensemble des services concernés, notamment la direction de la Sécurité publique, le commandement du Groupement de Sécurité et de Réglementation routière, ainsi que les délégués provinciaux de la police, de veiller à faciliter la traversée des élèves devant les établissements scolaires, aussi bien le matin à l’entrée, que l’après-midi à la sortie des classes.

Cette décision vise à réduire les risques d’accidents, et à protéger les enfants dans un contexte marqué par un trafic routier dense aux heures de pointe.

Le directeur général a insisté sur l’exécution stricte de ces instructions, rappelant l’importance de la vigilance et de la discipline aux abords des établissements scolaires. Avec ce dispositif, la Police nationale entend réaffirmer son rôle de garant de la sécurité publique, en mettant l’accent sur la protection des plus jeunes citoyens.


