Tchad : la Police nationale se dote d'une direction de lutte contre les atteintes aux mœurs

Plusieurs nouveaux postes sont créés parmi lesquels une direction de lutte contre le grand banditisme, de la délinquance économique et des atteintes aux mœurs (DLGDEAM).



Le commissaire divisionnaire de police Souleymane Abdoulaye Tahir est nommé à ce nouveau poste. Il est secondé par le commissaire principale police Youssouf Charfadine Kembe.



Les missions précises de cette nouvelle direction en charge notamment des atteintes aux mœurs sont pour l'instant imprécises. On peut cependant imaginer qu'elle sera chargée de lutter contre les violences sexuelles, le harcèlement, la prostitution, la traite des êtres humains et autres infractions liées à la moralité publique.



De nombreux pays dans le monde ont des directions similaires pour lutter contre le grand banditisme, la délinquance économique et les atteintes aux mœurs. Par exemple, en France, la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) est responsable de la lutte contre la grande criminalité, la cybercriminalité, le terrorisme et la délinquance financière. Elle est également chargée de la lutte contre les atteintes aux mœurs, avec notamment la Brigade de Protection des Mineurs.



Aux États-Unis, le Federal Bureau of Investigation (FBI) dispose d'une division spéciale pour la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique. Cette division est notamment en charge de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et les escroqueries en tous genres.



Enfin, au Royaume-Uni, la National Crime Agency (NCA) est chargée de la lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les crimes liés à la cybercriminalité.



On peut donc voir que cette nouvelle direction de la police nationale tchadienne s'inscrit dans une tendance mondiale à la création de structures spécialisées pour lutter contre des formes spécifiques de criminalité.