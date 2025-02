Tchad : la SENAFET est lancée en prélude à la Journée Internationale de la Femme

La délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena a lancé officiellement le 19 février 2025, les préparatifs de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), en prélude à la Journée Internationale de la Femme (JIF).



Cette édition 2025, placée sous le thème, « Femmes et défis de la 5ᵉ République », marque une rupture avec les traditions, en mettant l’accent sur la valorisation des compétences féminines.



Présidant la cérémonie, la maire de la ville de N’Djamena, Mme Batchiret Fatimé Zara Dougga, par ailleurs vice-présidente du comité d'organisation, a rappelé l’importance de cette Semaine dédiée aux femmes, qui constitue un cadre de réflexion et d’action pour leur autonomisation et la justice sociale.



Elle a souligné l’innovation majeure de cette édition : l’abandon du traditionnel défilé de clôture, remplacé par le Salon de la Femme (SAFEM). Le SAFEM se veut un espace de rencontre, de partage et de valorisation des initiatives portées par les femmes tchadiennes. Il permettra d’exposer et de débattre des contributions féminines au développement national, en mettant en lumière leur rôle essentiel dans la société et l’économie.



La déléguée de la Femme et de la Petite enfance, Fatimé Ousmane, prenant la parole, a salué cette nouvelle approche qui place la femme au centre du progrès du Tchad. Elle a exhorté toutes les parties prenantes à s’impliquer activement pour la réussite de cette édition.



Les préparatifs sont désormais lancés, et les organisateurs invitent les femmes de toutes les catégories sociales à prendre part aux activités prévues. L’objectif est de faire de la SENAFET 2025 un tournant décisif vers une meilleure reconnaissance et une valorisation du rôle des femmes tchadiennes.