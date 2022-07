Tchad : la SHT se félicite de la reprise d'exportation au champ pétrolier de Mangara

Cette reprise intervient après plus de deux ans d'inactivité (20 avril 2020), indique la SHT.



Suite à la récente acquisition de PetroChad Mangara (PCM) par le groupe Perenco, PCM a annoncé le 26 juillet l'exportation réussie de son premier baril vers l'oléoduc Tchad-Cameroun, moins d'un mois après son changement de propriétaire.



Cette étape est la première du programme destiné à relancer la production des champs de Badila et Mangara (situés dans le bassin de Doba, dans le sud du Tchad) à leur plein potentiel combiné d'environ 16 000 barils par jour.



En marge des opérations pétrolières, PCM a également réparé des puits d'eau dans les villages voisins et se dit heureux de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes.