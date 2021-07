Tchad : la SNE annonce une opération porte-à-porte dès le 10 juillet

Le directeur général de la Société nationale d'électricité (SNE), Mahamat Adoum Ismaël, annonce le lancement d'une opération de recouvrement et de recensement dénommée "porte-à-porte" à compter du 10 juillet 2021.



Le but de cette opération est de couper ou de débrancher tous les abonnés ayant des factures impayées ou étant en situation irrégulière de branchement.



Le directeur général de la SNE exhorte les abonnés concernés à se rapprocher dès maintenant de leur secteur SNE pour payer/régulariser leur situation afin d'éviter la coupure de branchement et les frais de remise. Il invite à régler les factures avant le 10 juillet 2021 et prévient que cette annonce est la dernière. Elle est considérée comme un avis de coupure aux abonnés concernés.