TCHAD

Tchad : la SONEMIC affiche ses ambitions pour un secteur minier durable et transparent


Alwihda Info | Par - 1 Novembre 2025


​La Société Nationale d’Exploitation Minière et de Commerce (SONEMIC) a tenu un point de presse ce samedi 1ᵉʳ novembre 2025 à N’Djamena, en prélude à sa participation à la table ronde du Plan National de Développement (PND) – Tchad Connexion 2030, prévue du 10 au 11 novembre à Abu Dhabi.


Le directeur général de la SONEMIC, le général Abdelkerim Charfadine, a souligné que cette rencontre traduit la volonté de l’entreprise publique de travailler dans la transparence, la redevabilité et le progrès partagé, au service du développement économique et social du pays.

Le PND 2030, impulsé par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, vise à faire du Tchad un pays émergent fondé sur la diversification économique et la bonne gouvernance. Dans cette dynamique, la SONEMIC joue un rôle stratégique en encadrant et en promouvant l’exploitation minière, en garantissant la traçabilité des opérations et en favorisant la transformation locale des ressources.

Des avancées majeures depuis 2024

La SONEMIC a dressé un bilan des progrès réalisés :
  • Organisation et formalisation des sites miniers artisanaux au Tibesti, réduisant les conflits et améliorant la sécurité.
  • Création d’un Guichet Unique du secteur minier artisanal, centralisant les procédures administratives et fiscales.
  • Lancement d’un vaste programme d’études géologiques dans dix provinces à fort potentiel, dont le Tibesti, l’Ennedi, le Wadi Fira et le Batha.
  • Acquisition de deux laboratoires modernes capables d’analyser 47 éléments, dont l’or, le lithium et les terres rares.
  • Partenariats techniques et scientifiques avec des investisseurs et bureaux d’études spécialisés.
Ces avancées marquent la volonté de bâtir une industrie minière compétitive, durable et créatrice d’emplois, alignée sur les principes de la bonne gouvernance et de la durabilité environnementale, selon le directeur de la SONEMIC.

Des projets structurants à venir

Pour les prochaines années, la SONEMIC prévoit plusieurs actions majeures :
  • Étendre le modèle de gouvernance minière du Tibesti à d’autres sites.
  • Renforcer la formation continue des ingénieurs et techniciens.
  • Transformer le laboratoire national en centre régional d’expertise.
  • Mettre en service la première raffinerie d’or du Tchad, prévue pour juin 2026.
  • Finaliser la cartographie géologique nationale avec des études aérogéophysiques.
  • Lancer le projet minier de Kouri avant fin 2025.
Ces initiatives, selon la SONEMIC, traduisent son engagement à faire du secteur minier un levier majeur de croissance, tout en assurant une gestion responsable et inclusive des ressources naturelles.

La société réaffirme ainsi son soutien au PND 2030 et à la vision du Chef de l’État, visant à transformer le potentiel minier du Tchad en richesse nationale partagée et durable.
Malick Mahamat
Malick Mahamat


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
