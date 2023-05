Tchad : la SONEMIC rencontre les orfèvres/femmes commerçantes d’or

Dans le cadre de la Journée mondiale de la promotion du secteur minier, la société nationale d'exportation minières et de contrôle (SONEMIC) a rencontré ce 04 mai 2023, l’Association des orfèvres/femmes commerçantes de l'or.



En effet, en prélude à la Journée de promotion du secteur minier qui va se célébrer du 26 au 28 mai, la Société nationale d'exportation minières et de contrôle, a ainsi tenu dans un hôtel de la place une rencontre avec l'association des orfèvres/ femmes commerçantes de l'or pour la journée mondiale de la promotion du secteur minier.



L'objectif de ce pré-atelier est de préparer la voie aux journées qui se pointent à l'horizon, et surtout d'offrir une plateforme à la population, aux opérateurs internationaux et nationaux, aux experts miniers des quatre coins du monde et aux Investisseurs de découvrir le potentiel minier tchadien.



La DGA de la SONEMIC, Mme Kadidja Hassan Abdoulaye, a pris la parole pour détailler un peu le plan de la rencontre et le menu de la Journée mondiale de la promotion du secteur minier. Enfin, il faut signaler que l'équipe de la SONEMIC poursuit sa rencontre avec d'autres acteurs.