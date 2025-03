Tchad : la Section SYNECS de l'Université de N'Djamena exprime une profonde inquiétude et un appel à l'action concernant la disparition de leur camarade

Mahamat était parti avec son équipe dans la région de l'Ennedi Ouest dans le cadre de recherches de routine en exploration géophysique. Selon ses collègues du département de géologie de la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, il aurait été aperçu pour la dernière fois le 15 février dernier à Kalait, où il s'était rendu pour récupérer des pièces de son véhicule qui était tombé en panne à proximité de cette localité.



Cette situation engendre une inquiétude croissante parmi ses camarades et ses proches. Le Bureau de la section reste néanmoins confiant que les efforts déployés par le gouvernement et les familiers de Mahamat mèneront à une issue heureuse.

Appel à l'Intensification des Recherches

Le Bureau de la Section SYNECS fait appel à la solidarité citoyenne et patriotique de tous, afin d’unir nos forces et d’accroître les efforts visant à retrouver Mahamat. Nous restons déterminés à soutenir sa famille et à faire tout notre possible pour qu’il soit retrouvé rapidement.