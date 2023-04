Tchad : la Semaine africaine de la vaccination lancée au Batha

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a lancé officiellement ce 28 avril 2023, la Semaine africaine de la vaccination, qui est placée sous le thème : « Grand rattrapage, population vaccinée, population en bonne santé », au centre de lecture et d'animation culturelle d'Ati.



Cette Semaine est organisée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, avec l'appui des partenaires techniques et financiers.



Dans son discours de circonstance, la déléguée sanitaire provinciale du Batha, le Dr Foksia Elie, a rappelé l'historique de cette Semaine qui est une synthèse des Nations Unies, organisée par l'OMS et qui se déroule chaque année vers la fin du mois d’avril dans les régions africaines.



Le Dr Foksia Elie a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités traditionnelles, religieuses, militaires et civiles, à s'impliquer dans la sensibilisation et la gestion des cas de refus. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 23 mois pour les 10 antigènes, à savoir : BCG, VAR 1, VAR 2VAA, MENA, POLIO, PENTA, VAP1, VPI 2, les femmes enceintes, en âge de procréer, et les personnes âgées de 18 ans et plus, pour le Covid-19.



À cet effet, le Dr Outman Abderahim, consultant de l'OMS du Batha, a rappelé que la Semaine africaine de vaccination donne l'occasion de rattrapage. Il a souligné que les partenaires techniques et financiers sont toujours aux côtés du gouvernement, et surtout ? du ministère de la Santé publique et de la Prévention, pour sauver la vie de la population.



En lançant officiellement la Semaine africaine de la vaccination dans le Batha, le gouverneur Djimta Ben-Degon a rappelé que le gouvernement a placé la santé de la population au cœur de son action. C'est pourquoi, durant toute la semaine du 28 avril au 3 mai 2023, il exhorte la population du Batha à se mobiliser pour les différentes campagnes de vaccination sans préjugés.



Il demande aux partenaires au développement de continuer à leur apporter leur appui technique et matériel nécessaire, pour les campagnes de vaccination. Aux agents de santé et aux relais communautaires, il demande de travailler avec professionnalisme et abnégation pour que les objectifs fixés par les différentes campagnes soient atteints.



Le gouverneur a également remercié l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'UNICEF et bien d'autres structures, pour leur assistance multiforme qui a permis l'organisation de plusieurs campagnes de vaccination. Pour terminer, le gouverneur a administré quelques gouttes de vaccins aux enfants présents.