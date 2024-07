Tchad : la Semaine africaine de la vaccination lancée ce 03 juillet 2024 à Sarh

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo a lancé ce 03 juillet 2024 à Sarh, la Semaine africaine de la vaccination (SAV).



Placée sous le thème « Humainement possible : sauver des vies grâce à la vaccination », ce lancement de la Semaine africaine de la vaccination a vu la présence des différents délégués, chefs de service déconcentrés de l’Etat, partenaires techniques et financiers, chefs de quartiers et carrés, leaders religieux et quelques associations et organisations des femmes et des jeunes.



L’objectif primordial de cette Semaine est de renforcer les programmes nationaux de vaccination dans la région africaine, en intensifiant la prise de conscience autour de l’intérêt et de l’importance de la vaccination, et contribuer à l’accès aux vaccins à tout individu vivant au Tchad, quel que soit son âge, son sexe, son statut socio-économique.



Pour le médecin chef du district de Sarh, Nehoulné Gaston, il a souligné que cette journée est une occasion, non seulement pour le Tchad, mais aussi pour tous les pays et les partenaires de renforcer les programmes nationaux de vaccination. Il a ajouté que la vaccination a permis de réduire le taux de morbidité et de mortalité dans le monde.



« La vaccination est un important investissement pour tous les pays, car elle permet de protéger tous les citoyens des maladies invalidantes et des décès dus à des maladies évitables », a déclaré Nehoulné Gaston.



Le médecin chef du district de Sarh n’a pas perdu de vue, les difficultés rencontrées dans les routines de vaccination. Il s’agit entre autres : de la mauvaise conservation des carnets de santé où les doses de vaccin administrés sont enregistrées, le non-respect du calendrier vaccinal, le refus de la vaccination par certaines populations.



Des questions d’éclaircissements ont été posées par les participants, notamment sur les stratégies de sensibilisation et de communication afin de toucher un large public, la durée du vaccin sur l’être humain, et les effets secondaires du vaccin.



Face à ces questions, le médecin chef du district de Sarh, Nehoulné Gaston a demandé à tout un chacun d’intensifier d’abord la communication et la sensibilisation sur le bien-fondé, surtout dans des zones difficiles d’accès, et aussi d’être des porte-paroles auprès de ces populations.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo a notifié que le choix du thème « Humainement possible : sauver des vies grâce à la vaccination », vise à mettre l’accent sur l’impact positif de la vaccination sur la préservation des vies, et de se préserver contre les maladies évitables.



« Cette semaine doit être orientée en priorité vers les villages, quartiers et surtout les communautés insuffisamment vaccinées ou non vaccinées, notamment les nomades, les refugiées et populations vivant dans les quartiers périphériques et celles qui vivent dans des zones d’accès géographiques difficiles », a conclu Fidèle Kodé Ngolo, secrétaire général de la province du Moyen-Chari.



Il faut noter que cette 15ème édition de la Semaine africaine de la vaccination coïncide avec le 50ème anniversaire du Programme élargi de vaccination, lancée par l’Organisation mondiale de la santé.