Tchad : la Semaine nationale des arbres, une initiative cruciale pour la paix durable

Le 14 septembre 2023, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hano, a inauguré la Semaine nationale des arbres 2023 à Djarmaya, située à environ 40 km de N'Djaména, dans la province de Hadjer-Lamis.



Le thème de cette édition est « Plantons des arbres pour une paix durable au Tchad ».



Le gouverneur Satadjim Succès Noël, dans son discours, a souligné que la province de Hadjer-Lamis, et notamment le village de Djarmaya, accueillait pour la cinquième fois la Semaine nationale des arbres, ce qui démontrait l'importance accordée par les plus hautes autorités de la transition à cette région, considérée comme la porte d'entrée du désert.



Le ministre Mahamat Abdelkerim Hano, lors de son allocution de lancement, a rappelé que la Semaine nationale des arbres était l'occasion pour chaque citoyen tchadien, de s'engager dans la lutte contre la désertification, en plantant et en protégeant les arbres.



Il a exhorté les citoyens à assumer leur responsabilité, en plantant et en entretenant des arbres, soulignant que chaque Tchadien avait un rôle à jouer dans la restauration des écosystèmes forestiers dégradés, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des écosystèmes fragiles pour favoriser une paix durable.



Le ministre a également mis en garde contre les pratiques illégales telles que la coupe abusive des arbres, les feux de brousse et l'utilisation de produits chimiques nocifs, soulignant que ces actions menaçaient gravement l'environnement.



Il a insisté sur la nécessité de défendre de manière totale la qualité des arbres plantés, plutôt que leur quantité. Mahamat Abdelkerim Hano a souligné que le Tchad était confronté à de nouvelles exigences environnementales, notamment liées à l'Agenda 2030 pour le Développement Durable des Nations Unies.



Par ailleurs, il a fait appel au soutien des partenaires nationaux et internationaux, de la société civile et de tous les citoyens, en particulier les jeunes et les femmes, pour participer massivement à la plantation et à l'entretien des arbres, tant dans les espaces publics que privés. Le ministre a conclu son discours en lançant officiellement la Semaine nationale des arbres 2023.



Après la cérémonie de lancement, les membres du gouvernement présents, le gouverneur et d'autres invités, ont planté des arbres sur le site de LIHANÉ, d'une superficie de deux hectares. Le ministère de l'Environnement prévoit de planter 2000 arbres au cours de cette semaine dédiée à la préservation de la nature.