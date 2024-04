Tchad : la Sido accueille avec enthousiasme le chef de mission de la Coalition pour un Tchad Uni

Juste après ses visites dans les sous-préfectures de Danamadji, Moyo, et Maro, c'est à Sido que la délégation a été accueillie chaleureusement par la population locale dans une ambiance conviviale et fraternelle.



Le message du chef de mission était clair : voter massivement pour le grand camarade Mahamat Idriss Déby Itno (MIDI) dès le premier tour. Il a insisté sur le fait que le général MIDI est le seul choix qui assure la stabilité et la prospérité du pays, se positionnant comme le candidat de la jeunesse et des femmes.



Selon Rakidji Ngomdjibaye, le général MIDI figure en première place sur le bulletin de vote et devrait aussi se classer premier à Sido le 6 mai. Il a encouragé les habitants de Sido à ne pas se laisser influencer par des politiciens sans scrupule qui ne cherchent que leurs propres intérêts et qui pourraient compromettre leur avenir.



Les représentants des jeunes et des femmes de Sido ont également exprimé leur soutien au général MIDI, affirmant qu'ils n'accepteraient aucun autre candidat à Sido. Ils ont déclaré que Sido avait déjà fait son choix : le général MIDI, leur champion.



La cérémonie s'est terminée dans une ambiance chaleureuse, ponctuée de youyous de la foule, marquant ainsi une forte mobilisation en faveur de la coalition pour un Tchad Uni.