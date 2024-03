Tchad : la Tandjilé bénéficie de dons importants sous l'égide du ministre Boukar Michel

Le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, Boukar Michel, accompagné d'autres membres du gouvernement, poursuit son séjour à Kélo, chef-lieu de la province de la Tandjilé. Originaire de la région, Boukar Michel a tenu une réunion avec les chefs de canton de la Tandjilé.



À cette occasion, il a annoncé plusieurs initiatives bénéfiques pour la province, notamment la réalisation de quarante-deux forages à motricité humaine, et l'installation de lampadaires à panneaux solaires.



De plus, quarante-deux bourses d'études d'excellence seront attribuées aux meilleurs bacheliers natifs de la Tandjilé. Concernant ces bourses, Boukar Michel a précisé qu'elles seront accordées à l'Institut Universitaire Privé Emi Koussi, pour une durée de deux éditions.



La première édition débutera lors de l'année académique 2024-2025. Le coût total de la formation jusqu'à la licence s'élève à 126 000 000 FCFA, soit un montant total de 252 000 000 FCFA pour les deux éditions.



Par ailleurs, dix bourses d'excellence supplémentaires seront également offertes aux meilleurs bacheliers de Koyom, où le ministre Boukar Michel a lui-même effectué ses études secondaires.