Tchad : la Team Mercato déterminée à faire du sport un vecteur de cohésion

Mino Eveline, membre du Mercato et première intervenante, a défini le sport comme une activité physique qui se pratique individuellement ou collectivement parfois. C'est un moyen rapide qui permet de rassembler des individus, particulièrement les jeunes de différentes horizons afin de promouvoir la cohésion sociale et la culture de la paix en milieu jeune.



Elle a ajouté que le sport est aussi un cadre qui réunit plusieurs nationalités et cela le détermine comme vecteur de cohésion sociale.



Clément Sianka, directeur d'Equal Access, a quant à lui focalisé son intervention sur le soutien de l'ONG. Pour lui, le projet "Voix de paix" milite pour les voies modérées et a pour objectif de changer la perception de la vie communautaire des extrémistes. C'est ainsi qu'il lutte contre l'extrémisme violent aux côtés du gouvernement.



"Pour toute personne qui pratique l'extrémisme violent, cela crée un chao dans le milieu social", a-t-il dit. Le Directeur de l'ONG Equal Access a également souligné que l'un des critères de détermination d'un extrémiste est la frustration.



Étant donné que le sport est un vecteur de cohésion sociale ou encore un moyen de combattre l'extrémisme violent et aussi l'un des moyens pour Mercato de contribuer à l'intégration de la cohésion sociale, l'ONG la soutiendra pour parvenir à son objectif.



Selon Nadjirambaye Nelngar Maxime, sociologue et membre du Mercato, le Tchad a été longtemps vu comme un pays de guerre. Le constat est que certaines organisations désorientent leurs projets du fait que le Tchad est considéré comme un pays de violence.



Avec la paix, le Tchad peut être considéré comme un pays d'attraction. Car beaucoup d'étrangers au Tchad ont déjà des feuilles de route des zones à fréquenter et à ne pas fréquenter. Actuellement, beaucoup d'étrangers sont focalisés uniquement sur le travail.



En dépit de toutes ces observations, la Team Mercato a décidé de prouver le contraire, de rassurer l'existence de la cohésion sociale à travers le sport qui unit aujourd'hui plusieurs jeunes de différents pays. "Cela est vu avec une certaine hauteur pour montrer aujourd'hui à tous que les jeunes tchadiens cohabitent sans discrimination", a souligné Nadjirambaye Nelngar Maxime.



La Team Mercato constaté que le sport peut aussi donner des opportunités aux jeunes tchadiens de se fréquenter et de s'entraider puis collaborer. Ce sont là les valeurs que mercato sport s'est engagé à remplir.



De l'avis de Gadengar Yannick, le sport permet de briser les barrières qui gangrènent l'intégration de la paix. Car il est l'un des moyens qui réunit les jeunes, puis un moyen de cohésion sociale.