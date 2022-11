Tchad : la Toussaint célébrée dans la détresse avec des cimetières inondés

De coutume, les chrétiens catholiques commémorent la fête de la Toussaint. Le 1er novembre, une messe est célébrée dans toutes les paroisses en mémoire des fidèles catholiques disparus. Et le 2 novembre, certains partent aux cimetières pour nettoyer la tombe du défunt et déposer des pétales de fleurs, en allumant des bougies.



Certains offrent aux âmes disparues leurs aliments préférés, ce qui semble bizarre. Mais c'est un signe d'amour et de souvenir, souligne Jean, chrétien catholique. En ce jour, les cimetières sont transformés en piste de danse, au rythme des chants religieux. Cela prouve que les morts ne sont pas oubliés.



Selon l’abbé Siméon Pierre Madou, curé de la paroisse Saint Isidore Bakanja de Walia Goré, « la messe sera célébrée dans toutes les paroisses en l'honneur de tous les fidèles disparus. Impossible de se rendre au cimetière, donc on va donner de l’eau bénite aux fidèles dans leurs concessions avec les inondations ».



L'abbé évoque la détresse de la population face aux inondations. « Même si cela semble être impossible de venir au cimetière, nous allons trinquer à la maison en famille avec une bouteille de vin, en mémoire de mon oncle qui disait avant sa mort : je vous promets de ne plus prendre de vin avec vous jusqu'à ma mort », affirme Djera Élisée, chrétien catholique de la paroisse Saint Paul de Kabalaye.



Cette année, les chrétiens catholiques célèbrent la fête des morts dans la détresse. Les cimetières sont inondés, la fête des morts sera célébrée loin des tombes des morts.