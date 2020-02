Tchad : la campagne du Hadj 2020 lancée, un quota de 8.729 pèlerins

Une commission tchadienne du Hadj dirigée par son président s'est rendue en terre sainte pour signer en date du 20 janvier 2020, le procès-verbal de la convention du Hadj qui détermine le quota à 8.729 pèlerins pour cette année.



Le président de la commission Oumar Adouma Abdoulaye a précisé que la commission a pris l'initiative de mettre en place les conditions matérielles qui permettent aux pèlerins d'accomplir leur devoir religieux dans des conditions favorables.



La commission prévoit le changement de site d'hébergement des pèlerins dans un rayon plus rapproché du Haram, entre 1000 à 1500 mètres (tous les pèlerins seront hébergés dans un même site) ; la restauration en qualité et en quantité pour tous les pèlerins pendant les 30 jours à Makka, Madina, Arafat ; l'augmentation du nombre de toilettes à Madina et Arafat, ainsi que le maintien des anciens avantages dus aux pèlerins tel que l'eau de Zamzam dans un bidon de cinq litres, deux sacs de voyage et les vêtements de Ihram.