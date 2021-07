Tchad : la cherté de la vie à N'Djamena pousse des citoyens vers la terre

Le coût de la vie très élevé et les activités presque verrouillées dans la capitale tchadienne, ont amené les Ndjamenois à s’adonner aux travaux champêtres. Beaucoup se sont penchés sur la parole du défunt Maréchal du Tchad, qui exhortait à faire un retour à la terre nourricière, car « la terre ne trompe pas ».



Après la grosse pluie du 2 juillet dernier qui a mouillé presque la ville de N’Djamena et ses environs, les personnes exerçant les activités champêtres ont commencé les semailles. L’on remarque des gens, munis de houes, râteaux, et autres matériels de travail, se diriger vers les zones reculées telles que Bakara, Koundoul, Etena, Mandelia, pour labourer.

À Etena, localité située à une trentaine de kilomètres environ de N’Djamena, nous avons rencontré des jeunes en plein labour. Des chants traditionnels retentissent et l’on observe les mouvements de houes qui consistent à extirper les herbes nuisibles.



Un autre groupe, tenant des semences de maïs, haricot et autres, passe automatiquement après ces derniers pour semer au fur et à mesure. L’un d’eux, la quarantaine révolue, explique qu’ils attendaient impatiemment la tombée de la pluie mais il y a eu du retard. Ils ne comptent pas laisser le temps filer, après la grosse pluie saisonnière.