Tchad : la cimenterie CCM met sur pied un club de football au Mayo Kebbi Ouest

C'est à l'issue d'une assemblée générale constitutive que la direction générale de la société Chad Constructions Matériels (CCM) a créé un club de football dénommé “CCM FC”. Le directeur général adjoint de ladite société Dikbo Hubert est désigné président dudit club avec 11 autres membres.



À travers la création de ce club de football, la CCM veux soutenir les jeunes, contribuer à la création d'un cadre de brassage entre la jeunesse mais aussi et surtout booster le football et accompagner la Ligue provinciale tant dans ce domaine que dans d'autres disciplines sportives.



Avec comme slogan “Jusqu'au bout” ou “La victoire”, le club de football CCM FC, s'engage à soutenir et encourager les jeunes talents à se définir une carrière dans le football pour gagner leur vie, créer une symbiose de fraternité et de brassage entre les jeunes de différentes communautés pour casser les barrières ethniques et religieuses, donner de la visibilité et vendre l'image de la CCM à l'échelle provinciale, nationale et internationale.



Le club CCM FC souhaite contribuer au développement du football dans la province du Mayo Kebbi Ouest.