Tchad : la cimenterie de Ngara fait un don pour réfectionner la Maison d'arrêt de Pala

La cimenterie de Ngara CCM (Chad Matériel Construction SA) a donné sa contribution pour la réfection de la Maison d'arrêt de Pala ce vendredi 16 juillet 2021. L'appui est constitué de 50 sacs de ciment et une somme d'un million de Francs CFA.



Selon le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Abdou Issa, c'est une fierté pour l'ensemble du personnel judiciaire de réceptionner ce don de la cimenterie de Ngara. "C'est après un besoin exprimé au profit de la maison d'arrêt de Pala que ce don est arrivé", a-t-il indiqué.



Le directeur général adjoint de la cimenterie de Ngara, Dikbo Hubert, a affirmé que cette contribution modeste soit-elle, vise à changer l'image de la maison d'arrêt de Pala. Pour lui, la nouvelle cimenterie implantée à Ngara dans la province du Mayo Kebbi Ouest est désormais au côté des couches vulnérables, de la population dans son ensemble et dans l'accompagnement des autorités mais aussi et surtout contribue à promouvoir le développement.