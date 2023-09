Tchad : la commune de Kelo évalue son budget primitif 2023

Le mardi 26 septembre 2023, la commune de Kelo a inauguré sa session ordinaire d'évaluation du budget primitif 2023. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa, dans la salle de réunion de la mairie.



Conformément à la réglementation qui régit les communes élues au Tchad, deux sessions ordinaires sont prévues chaque année : la session budgétaire et la session d'évaluation.



La session d'évaluation a lieu avant la fin de l'année. Il vise à évaluer le budget prévisionnel adopté en début d'année, lors de la session budgétaire. Elle permet également de mettre en lumière les réalisations, d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions pour l'adoption du budget prévisionnel de l'année suivante.



Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, le maire Bessingar Bazo a chaleureusement accueilli les participants, et a informé l'assistance que le budget de l'année 2023 était confronté à des difficultés financières et aux aléas climatiques.



Le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa, a officiellement lancé les travaux de cette session d'évaluation du budget primitif 2023. Il a appelé les conseillers municipaux à faire preuve de responsabilité et les a encouragés à mener des discussions ouvertes, pour relever les défis.



Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des chefs des services civils et militaires, des leaders de la société civile, des leaders religieux, ainsi que des ONG partenaires de la commune de Kelo.