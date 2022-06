Tchad : la coordination des associations Melbene dénonce des actes de perturbation

La coordination des associations de la communauté Melbenè affirme que des personnes mal intentionnées cherchent à créer de la division en leur sein, malgré une initiative de rassemblement enclenchée depuis quelques mois. Elle a fait un point de presse le 24 juin dans l'enceinte de la télévision Al Nassour, relatif à son assemblée tenue au Palais du 15 janvier il y a deux mois en présence des forces vives et leaders traditionnels.



Le représentant de la coordination Mahamat Abba Ngaré exprime sa gratitude à tous les membres de la communauté Melbenè qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cette grande assemblée. Il explique que la coordination réunit toutes les sensibilités et demeure une organisation commune.



« L'objectif de l’assemblée est de contribuer à à la paix, la cohésion sociale et au vivre ensemble pour faciliter le chemin de la réconciliation entre les peuples frères pour un développement harmonieux », explique Mahamat Abba Ngaré.



La coordination rappelle qu’elle est la seule voix autorisée pour réfléchir et poser des actions concrètes en faveur de la communauté et par ricochet pour le bien-être du pays.