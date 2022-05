Tchad : la critique littéraire riche d'un nouveau titre

En trois parties, le document traite du théâtre, la problématique de l'édition dans la société moderne, de l'intermédialité en littérature et de la nécessité de redynamiser quelques genres en littérature orale en Afrique, explique Robert Mamadi.



La première partie est "une étude historique et sociologique de l'édition". Une édition embryonnaire qui ne favorise pas l'éclosion de la littérature. Le rôle et le processus du théâtre dans une société riche en médias sociaux, la dynamique de la littérature depuis 1960 entre autres sont étudiés dans cette partie.



La deuxième partie quant à elle, étudie l'imbrication des genres (on en trouve plusieurs dans une seule œuvre quelquefois), les rapports entre la littérature et les médias, etc.



La dernière partie s'intéresse à la production des genres oraux "pour le maintien de l'identité et l'équilibre des individus".



Cette œuvre "qui fait découvrir la littérature sous une autre forme" vient renforcer les rares œuvres critiques existantes.