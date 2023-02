Tchad : la culture de l'oignon, une source de survie pour les habitants de Léré

Dans la région du Mayo-Kebbi Ouest, les habitants de Léré se tournent de plus en plus vers la production d'oignons pour en tirer profit. La plupart d'entre eux commencent à cultiver à partir de la fin du mois de septembre, car cette période favorise la floraison et la fécondation.



L'oignon est une plante biannuelle cultivée sous irrigation, principalement pour ses bulbes et ses feuilles. Le cycle végétatif varie de 120 à 160 jours selon les variétés. Il se développe bien sur les sols sableux-argileux et sableux-limoneux riches en matières organiques bien décomposées.



Il est important d'encourager les producteurs d'oignons dans leur activité car ils se consacrent à cette culture pour en tirer profit.



Au niveau mondial, l'Inde est le plus grand producteur d'oignons, suivi de la Chine et des États-Unis. La culture d'oignons est largement répandue dans les pays en développement en raison de son importance économique pour les agriculteurs et de son utilisation dans une grande variété de plats culinaires. L'oignon est également considéré comme une source de protéines et de vitamines pour de nombreuses populations dans le monde.