Tchad : la danse au pays Ngambaye, les pas au rythme des décibels

Dans le pays ngambaye, l'on danse sur des rythmes très diversifiés à savoir la danse sur le dos, par vibration des épaules, coup de hanche équilibré sur les cadences des deux pieds qui font des vas et viens pouvant soulever de la poussière. Ce sont souvent des danses avec des armes traditionnelles telles que le couteau de jet, le javelot ou la sagaie.



Dans le pays Ngambaye, la danse se retrouve au centre des rituels, des fêtes qui regroupent les villages pour célébrer les occasions spéciales notamment la récolte, le baptême, l'intronisation, la fin d'initiation, parfois des rites funèbres. Pendant ces fêtes et rituel, il y a plusieurs autres spécialistes des instruments Bgambaye qui jouent aussi. Ceux qui jouent à la trompète, au tamtam, à la cithare, sur des calebasses retournées dans l'eau et principalement du balafon. On note plusieurs rythmes propres au peuple Ngambaye par exemple le Baondaï, le Laang, le Maou, le Rong, la danse du Mbaï (danse du Roi), le Lao, la danse Lao Bèl et le Mague. Certaines de ces danses sont réservées uniquement aux initiés car elles relèvent des plus grands secrets de la tradition.



Les Ngambayes sont un peuple conservateur en matière de tradition. En ce qui concerne les danses, il y en a qui regroupent tout le peuple Sara dont ils sont membres et d'autres sont des conservations les plus lointaines des traditions égyptiennes dont ils seraient descendants.