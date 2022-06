Tchad : la délégation gouvernementale à Doha répond sèchement aux politico-militaires

La délégation gouvernementale chargée des négociations avec les groupes politico-militaires a réagi ce 19 juin a la menace des mouvements politico-militaires de suspendre leur participation au pré-dialogue de Doha.



Par la voix du président du comité spécial de négociations avec les politico-militaires, Chérif Mahamat Zene, la délégation dénonce des sorties inopportunes et intempestives malgré une certaine retenue de sa part.



« Nonobstant tous ces efforts, certaines voix malintentionnées parmi les groupes politico-militaires persistent dans la désinformation et la manipulation insidieuse de l'opinion. A ce titre, elles tentent désespérément de faire porter sur la délégation gouvernementale la responsabilité du retard dans les pourparlers, ainsi que du retrait du projet d'accord présenté le 12 juin courant par la médiation retrait suscité par les multiples réactions négatives des groupes politico-militaires », réagit Chérif Mahamar Zene.



Le 11 mai 2022, les politico-militaires ont rejeté un projet de chronogramme. Pour la délégation gouvernementale, il est inadmissible et irresponsable qu’elle soit accusée de manœuvres dilatoires.