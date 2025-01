Tchad : la délégation sanitaire de Barh El Gazel sensibilise sur l'allaitement maternel exclusif

La délégation provinciale de la Santé publique de Barh El Gazel célèbre ce 22 janvier 2025, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif.



L'objectif est de sensibiliser la population sur l'importance et les bonnes pratiques de l'allaitement maternel, et d’encourager les femmes à allaiter exclusivement leur enfant.



Sous le thème « leaders, chefs d'entreprises, familles, maris : accompagnons les mères à pratiquer l'allaitement maternel », cette Semaine marque une étape importante dans le processus de l'allaitement maternel.



Prenant la parole, le médecin Abdramane Hamadjouma, représentant le délégué provincial de la Santé, a indiqué que cet événement a pour objectif principal de promouvoir, soutenir et protéger l'allaitement maternel exclusif. Il a souligné également que l'allaitement maternel constitue une stratégie de lutte contre les maladies carentielles, diarrhéiques, les infections aiguës, etc...



Officiant la cérémonie, le secrétaire général provincial, représentant le gouverneur Abba Saradingar, a souligné que l'allaitement maternel demeure un maillon essentiel dans la protection de l'enfant. Il a insisté sur la sensibilisation afin de concrétiser l'objectif. Selon lui, l'allaitement maternel, à l'instar de la vaccination, protège l'enfant, notamment la maman contre le cancer du sein et des ovaires.



Abba Saradingar a conclu en encourageant les femmes de pratiquer l'allaitement maternel, et plus particulièrement l'allaitement maternel exclusif des enfants de 0 à 6 mois, afin que cette pratique devienne une réalité dans la province du Barh El Gazel.



Un sketch théâtral présenté par la troupe théâtrale Bouclier Noir, les témoignages et la remise des quelques cadeaux aux femmes ayant pratiqué l'allaitement maternel exclusif, ont mis un terme à la cérémonie.