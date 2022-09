Tchad : la délégation sanitaire provinciale du Batha évalue les indicateurs de la santé

Le comité directeur a pour objectif d'analyser les forces et faiblesses, corriger les insuffisances et projeter les activités sanitaires à venir pour mieux rehausser les indicateurs de la santé dans la province.



Le délégué sanitaire, Foksia Elie, a encouragé les partenaires de la délégation pour leurs appuis multiformes qui ont permis à la délégation de relancer le paquet minimum d'activité en vue de soulager la population du Batha en matière de santé.



Le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur, n'a pas manqué de souligner que la santé de la population demeure une préoccupation constante du gouvernement et ses partenaires, avant de remercier les partenaires de la délégation sanitaire pour les efforts consentis.