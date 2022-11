Tchad : la deuxième campagne de vaccination contre la rougeole planifiée au Batha

Le délégué sanitaire provincial, Dr. Foksia Elie, explique que sur le plan ethnologique, des épidémies récurrentes sont enregistrées surtout durant les cinq derniers années. Cette situation est provoquée par l'articulation d'un nombre critique d'enfants susceptibles à la rougeole à cause des faibles performances des activités vaccinales supplémentaires ainsi que des insuffisance du programme élargi de vaccination de routine.



Dr. Foksia Elie demande aux parents de faire vacciner leurs enfants dont l'âge est compris entre 9 et 15 mois au centre de santé le plus proche. Il rappelle que la vaccination sauve des millions de vies chaque année.



En président la réunion, le gouverneur de la province Djimta Ben-Degon a souligné que pour améliorer la couverture vaccinale, il faut offrir une seconde chance aux enfants non vaccinés avant leur premier anniversaire et diminuer le nombre d'enfants susceptibles.



Le gouverneur a profité de l'occasion pour demander aux parents de se mobiliser pour vacciner tous les enfants concernés et de surmonter les mentalités et les comportements qui constituent les obstacles majeurs bloquant tout les efforts d'élimination de cette maladie.



Pour le gouverneur, cette campagne demande l'implication et l'engagement de toutes les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et les responsables des ONG, des partis politiques et de la société civile pour réduire la mobilité due à la rougeole est éradiquer cette maladie du Tchad.



Le gouverneur Djimta Ben-Degon instruit chacun à son niveau de responsabilité de se mobiliser.