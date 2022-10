Tchad : la diaspora se dit prête à s'impliquer dans les organes de transition

Dr. Ahmat Hassan Moussa, rapporteur général des diasporas au DNIS, évoque un grand engouement et un attachement du peuple tchadien à renforcer la concorde nationale, la paix et fonder une République forte.



Les représentants des communautés tchadiennes dans plus de 17 pays ont été invités par le CODNI et ont répondu présents. Ils ont pris part activement aux travaux en commissions thématiques et en plénières du DNIS.



Cette diaspora représente plus de 5.000.000 de tchadiens. Elle réaffirme sa détermination et son engagement à apporter sa modeste contribution au déroulement pratique du cahier des charges de la nouvelle transition. Elle exprime sa disponibilité à accompagner la nouvelle phase de transition en s'impliquant dans les organes de transition.