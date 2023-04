Tchad : la différence entre nom et prénom, une difficulté culturelle pour les jeunes

Les agents et certains clients ne comprennent pas l'ordre à respecter pour remplir correctement les formulaires de dépôt ou de retrait d'argent.



Bien que les enseignants en cours élémentaire enseignent que le prénom doit être donné avant le nom de famille, l'application de cette règle est souvent difficile. Les jeunes tchadiens ont du mal à différencier le nom et le prénom, ce qui justifie leur difficulté à se présenter dans l'ordre. De plus, l'ordre peut être source de confusion à l'écrit. Dans certains documents administratifs et journaux, le nom est écrit avant le prénom, alors que dans d'autres, c'est l'inverse.



Selon Amadou Brahim Ali, diplômé en histoire, la différence entre le nom et le prénom est une caractéristique de la civilisation occidentale, et la majorité des jeunes tchadiens ne peuvent faire cette distinction. Le nom est hérité du père dans la société patriarcale, tandis que le prénom est donné par les parents à la naissance selon leurs critères de choix.



Il est essentiel pour les jeunes tchadiens d'apprendre à différencier le nom et le prénom et de savoir les présenter dans le bon ordre. En effet, cette compétence est indispensable dans de nombreuses situations formelles, telles que les institutions bancaires, et peut éviter des erreurs et des confusions.