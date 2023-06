Tchad : la digitalisation de l’école, un défi pour l’avenir

Bien que l'accord de partenariat entre le milieu de la téléphonie mobile et l'Agence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) soit une avancée, il reste encore beaucoup à faire pour la digitalisation de l'éducation au Tchad.



Les véritables problèmes liés au numérique dans le pays sont avant tout l'accès à l'électricité, le coût élevé de l'accès à Internet et la qualité médiocre de la connexion, pour n'en citer que quelques-uns. Sans parler du manque de politique numérique claire.



On peut se demander combien d'établissements d'enseignement public ont accès à l'électricité. Il est vrai que la question de la digitalisation de l'école est cruciale, à la lumière de l'expérience de la pandémie du Covid-19.



Selon l'UNESCO, 24 millions d'enfants ont été privés d'éducation, ce qui ouvre la voie à l'éducation numérique. Malheureusement, la construction d'une plateforme numérique nécessite des ressources financières. Même si la majorité des familles possèdent un téléphone portable, se connecter à Internet reste un privilège pour une certaine classe sociale.



Il convient également de noter que certaines familles n'ont pas accès à la télévision et à la radio. Le projet de l'UNICEF visant à fournir un accès à Internet dans les salles de classe est louable, mais il faut reconnaître que la réalité sur le terrain est différente.



En tout cas, la digitalisation de l'éducation doit être une préoccupation majeure des dirigeants. Il est également essentiel d'investir dans la radio et la télévision scolaires. Mettre des tablettes à la disposition des élèves, dès le primaire, leur permettrait de se familiariser avec les outils technologiques dès leur jeune âge.



Le gouvernement tchadien devrait saisir l'opportunité offerte par ses partenaires dans le domaine de l'éducation pour concrétiser la digitalisation de l'éducation.