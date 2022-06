Tchad : la directrice des opérations de la Banque mondiale reçue par le chef de l’Etat

Le président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce jour, la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Clara De Souza.



Les échanges avec le chef de l’Etat tchadien ont porté essentiellement sur le partenariat Tchad-Banque mondiale, peut-on apprendre de la présidence de la République. Il s’agit de la première visite de Mme Clara de Souza au Tchad, depuis sa nomination à la Direction des opérations pour le Tchad en juillet 2021.



Avec le général Mahamat Idriss Deby Itno, Mme Clara de Souza a revisité le cadre du partenariat Tchad-Banque mondiale pour recenser les axes prioritaires d’intervention, en cohérence avec les urgences de l’heure.



Ces urgences sont le processus de transition en cours, avec tous les appuis techniques et financiers dont le pays a besoin, mais aussi, la satisfaction des besoins vitaux et urgents de la population, notamment l’urgence alimentaire décrétée, il y a quelques jours par le gouvernement, détaille la Présidence.