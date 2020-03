Tchad : la fermeté pour des trafiquants étrangers de documents d'identité

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a présenté mercredi plusieurs présumés malfrats, dont sept ressortissants camerounais qui parvenaient à se procurer frauduleusement des documents d'identité du Tchad.



"Ils doivent être sévèrement punis, tout comme celui qui joue l'intermédiaire", a déclaré le gouverneur qui évoque une complicité à la mairie de Pala.



"Nous mettons tous ces malfrats à disposition de la justice. Nous souhaitons que la justice soit sévère envers eux. Qu'ils soient très rapidement condamnés et transférés loin de Pala", a-t-il dit.



Selon lui, ces personnes agissaient depuis des années avec des complicités.



Il a félicité l'action des agents de renseignement et des forces de sécurité qui "ont fait un travail de titan pour essayer de trouver tous les renseignements nécessaires et suivre pendant des mois."