Tchad : la ferveur au Guéra pour la célébration de la fête de l'indépendance

Le 60ème anniversaire de l'indépendance du Tchad a été célébré mardi matin à la place de l'Indépendance de Mongo. La cérémonie de prise d'armes a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, des autorités administratives civiles et militaires, chefs traditionnels et religieux, chefs de service déconcentrés de l'État et une foule constituée de toutes les couches socio-professionnelles sortie pour la circonstance.