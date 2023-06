Tchad : « la fête de la musique sera célébrée dans chaque quartier à l'avenir » (Abakar Rozi Teguil)

À l'occasion de la fête de la musique célébrée le 21 juin de chaque année à travers le monde, le ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, a organisé mercredi soir un méga concert sur la Place de la Nation.



Plusieurs artistes musiciens tchadiens, y compris ceux venus de la diaspora, ont pris part à cet événement gigantesque, attirant de nombreux mélomanes de Ndjamena et des environs.



Sur scène, des dizaines de musiciens tchadiens, de tous les styles musicaux, ont enthousiasmé les fans venus en masse pour partager ce moment de communion et de joie, soutenant ainsi nos musiciens tchadiens qui aspirent à briller sur la scène internationale.



Sept membres du gouvernement de Transition étaient également présents lors de ce concert, répondant ainsi à l'appel et soulignant l'importance capitale de cet événement. Lors de son intervention, le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, n'a pas dissimulé sa joie et sa satisfaction, quant au succès de ce concert, qui a permis aux artistes tchadiens de communier directement avec le public. «



C'est une première pour nous, et dans les années à venir, nous veillerons à ce que la fête de la musique soit célébrée dans chaque quartier », a-t-il souligné avec décontraction. Il en a également profité pour remercier les plus hautes autorités pour avoir offert cette opportunité, leur soutien ainsi que la réalisation de cette édition.



Tout en souhaitant une bonne fête de la musique à tous, le ministre Abakar Rozi Teguil a mis l'accent sur la nécessité d'accompagner les artistes tchadiens, afin de leur offrir de belles carrières musicales.



Plusieurs artistes musiciens et promoteurs culturels, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au domaine de la culture au Tchad, ont été honorés par des attestations de reconnaissance remises par les membres du gouvernement présents, lors de ce concert marquant la fête de la musique.