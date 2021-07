Tchad : "la fonction publique est aujourd'hui saturée" (ministre Brah Mahamat)

Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Brah Mahamat, a réagi vendredi aux mouvements de protestation des jeunes qui réclament leur intégration à la fonction publique. Il a affirmé que "la fonction publique est aujourd'hui saturée".



Le Tchad est confronté à un chômage et un sous-emploi qui prennent de plus en plus de l'ampleur. "Cette situation n'épargne aucune catégorie socio-professionnelle mais elle se pose avec beaucoup d'acuité aux nouveaux diplômés qui arrivent en masse sur le marché de l'emploi", a estimé Brah Mahamat.



"Ces derniers temps, nous assistons régulièrement à des mouvements de protestation des jeunes qui réclament leur insertion dans le monde du travail et particulièrement à la fonction publique qui malheureusement, au fil des années et faute d'autres débouchées, est devenue la seule pourvoyeuse d'emploi", a déclaré le ministre.



Le gouvernement "doit renforcer son soutien aux entreprises afin de permettre aux entrepreneurs d'investir davantage et de créer des richesses et des emplois", a-t-il indiqué.



Selon Brah Mahamat, "l'emploi ne se décrète pas, il se construit, et ce à partir de l'économie. Plus notre économie est forte, moins on a de crises sociales. Nous devons susciter plus d'investissements, créer plus de richesses, obtenir une croissance plus élevée qui à son tour va générer plus d'emploi".



Il a exhorté les syndicats à "privilégier les doléances légitimes et favoriser la cohésion sociale".