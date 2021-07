Tchad : la gendarmerie arrête des membres d'un réseau de braquage de moto

Les deux présumés braqueurs ont été interrogés par le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergo et ont expliqué qu'ils ont un réseau à Ndjamena, Mongo, Oum-Hadjer et Abeché.



Les braqueurs utilisent une stratégie courante : ils demandent à un clandoman de les déposer à quelques kilomètres de la ville d'Ati avant de le braquer et d'emporter son engin.



L'une des victimes a très rapidement saisi la gendarmerie pour informer de la situation. Une opération a été lancée immédiatement, permettant l'arrestation des deux individus.