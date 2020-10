Tchad : la gendarmerie arrête quatre présumés malfrats au Mandoul

Le général de division Djontan Marcel Hoïnati indique que la kermesse de désordre est finie pour ces malfrats qui sont lourdement armés et qui ôtent le sommeil aux citoyens.



Il se félicite du travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité des personnes et leur biens.



Les malfrats seront remis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes conformément à la loi.



Face à la recrudescence de la pandémie à coronavirus, le général Djontan Marcel Hoïnati déplore le comportement de la population, ce qui facilite la propagation de la maladie. Il invite la population à se conformer strictement aux différentes mesures sanitaires.