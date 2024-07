Tchad : la gent féminine prend la tête du baccalauréat session de juin 2024

Ce sont deux jeunes filles qui ont brillamment réussi le baccalauréat session juin 2024 au Tchad. Et ces résultats démontrent la capacité et la détermination de la gent féminine à exceller dans les études.



Achta Mahamat Ali, meilleure bachelière de l'année, a su se démarquer avec une moyenne de 17,28 et la mention très bien. Son parcours exemplaire, au Lycée Ibnou Mahadjir en série D, témoigne de son engagement et de son travail acharné pour réussir ses études.



Quant à Khadidja Abdelkerim Amir Djerou, la plus jeune bachelière de l'année à seulement 15 ans, elle a obtenu une moyenne de 17,06 avec la mention très bien en série C. Son succès au Lycée Notre Dame Assomption de Gassi met en lumière le talent et la persévérance des jeunes filles tchadiennes, dans le domaine de l'éducation.



Ces résultats prouvent que la gent féminine est pleinement capable de gérer les études et de réussir brillamment dans son parcours scolaire. Elles sont un exemple inspirant pour toutes les jeunes filles qui aspirent à exceller dans le domaine de l'éducation au Tchad.