Tchad : la grève syndicale affecte différemment les écoles du 7ème arrondissement de N'Djamena

Le 21 février 2024, dans le 7ème arrondissement, il a été observé que plusieurs écoles privées et publiques n'ont pas adhéré à la grève annoncée par la plateforme syndicale revendicative. Parmi ces établissements, on compte le lycée collège privé UNESCO, le lycée collège le Sion, le lycée collège privé Petit Champion, le lycée Saint Étienne, l'école primaire Père Vernet d'Atrone, l'école primaire le Sion, ainsi que l'école primaire Salem, qui ont poursuivi normalement les cours.



En revanche, le lycée collège Joseph Pandaré et l'école privée Centre d'Étoile ont suspendu leurs activités, affichant à l'entrée un communiqué pour informer les parents d'élèves et les élèves de la suspension des cours du mardi au jeudi.



Les lycées publics d'Amtoukoui et d'Habbena connaissent une situation mitigée, avec une présence marquée d'élèves dans la cour, tandis que certaines classes poursuivent le programme éducatif sans perturbation.