TCHAD Tchad : la hausse de prix de boissons préoccupe les commerçants à l'Est

Au bar dancing "Le club des amis" de la ville, situé au quartier Humanitaire, le gérant des lieux explique que depuis la veille, l'augmentation des prix est effective sur les produits concernés.



"A notre niveau, on a augmenté aussi les prix. Ce qui était avant à 1000 FCFA a augmenté jusqu'à 1250 FCFA", explique le gérant qui se plaint de l'absence de clients depuis l'augmentation.



Cette situation inquiète les commerçants qui craignent pour leurs activités et surtout le paiement des salaires. "Nous avons du personnel qui travaille avec nous mais on n'arrive pas à les payer", explique le gérant du bar dancing "Le club des amis".



Pour ce commerçant, il faut maintenir l'activité ouverte pour ne pas fermer définitivement les portes, quitte à ne pas suivre l'appel au boycott.



"Nous demandons au gouvernement de réduire les taxe. Même l'impôt, nous voulons que ce soit réduit", peste-t-il.



La crise économique qui a affaiblit le pouvoir d'achat des tchadiens a été fortement ressentie par les commerçants pendant les fêtes de fin d'année. Face au refus des clients de s'approprier les nouveaux tarifs des boissons, l'inquiétude des commerçants ne faiblit pas.



Les Brasseries du Tchad justifient cette hausse suite à la fin d'une convention d'établissement signée avec l'Etat depuis le 31 décembre 2019. Cela a "contraint les Brasseries du Tchad à appliquer cette hausse afin de faire face au corpus de taxes additionnelles qui leur sont applicables à partir du 1er janvier 2020", selon l'entreprise.



