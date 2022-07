Tchad : la jeunesse de la Tandjilé Ouest s’initie à la vie associative

Le collectif des associations et groupements des jeunes de la Tandjilé Ouest sont en formation depuis hier à Kelo. Plus d’une soixantaine de jeunes issues des 33 groupements et associations de la Tandjilé Ouest prennent part à cette formation qui est l’initiative propre au collectif.



Cette activité de renforcement des capacités des jeunes du collectif sur la notion de la vie associative est appuyée par l’Association Action des Partenaires pour l’Appui au Développement (APAD).



Selon le formateur Abdramane Ali Goussoumian, cette formation permet d’éclairer les organisations sur la gouvernance des associations et leur permettre aussi de bien gérer leur collectif.