Tchad : la jeunesse du Ouaddaï consultée à l'approche du dialogue national

La conférence-débat a pour objectif de préparer et recueillir les avis et propositions de la jeunesse du Ouaddaï en vue de les présenter sous forme des recommandations.



Le panel est constitué de Habib David et Mahamat Haroun. Il s'agit de la 2ème phase des activités dénommée "en route pour le dialogue national inclusif".



Cette conférence-débat a été animée par Habib David et Mahamat Haroun, tous deux membres des organisations de la société civile. Les deux intervenants se sont relayés pour dire que le Tchad a une jeunesse consciente et dynamique afin de relever les défis pour un Tchad uni et prospère.



"La jeunesse est la force motrice du développement d'un pays, c'est pourquoi l'équipe actuelle qui dirige la transition tchadienne à reconnu la valeur de la jeunesse", ont-ils martelé.



Habib David et Mahamat Haroun demandent à la jeunesse de participer activement au dialogue national inclusif afin de donner son point de vue.



La conférence a vu la présence des présidents du Conseil national de la jeunesse tchadienne sections du Ouaddaï et Wadi Fira, ainsi que des leaders de la société civile du Ouaddaï et des étudiants.