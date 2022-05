Tchad : la jeunesse du Sila souhaite la réalisation des promesses du défunt président

La rencontre a été axée sur le développement de la province. Deux points ont été au menu de cette rencontre : la planification d'une rencontre d'échange entre les jeunes et le gouverneur, et la remise d'une recommandation faite par ces jeunes sur le développement de leur province.



Les jeunes de la province souhaitent le rencontrer afin d'échanger sur les promesses faites par le défunt maréchal Idriss Deby lors de sa visite.



Pour sa part, le général Ismaël Yamouda Djorbo a rappelé le rôle de la jeunesse dans la société. De ce fait, il a invité la jeunesse de Sila à l'unité, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. "Le Tchad a besoin de sa jeunesse pour un meilleur développement", a-t-il conclu.