Tchad : la jeunesse, « un potentiel important pour le développement socioéconomique »

À l'occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse célébrée le 12 du mois d'août, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mahamoud Ali Seïd, a fait une déclaration dont une copie est parvenue à notre rédaction.



Le ministre a, dans son message, rappelé que la Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1999, est commémorée chaque année, le 12 août, afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes des jeunes et célébrer leur potentiel en tant que partenaires dans la société.



« C'est ainsi que Tchad se joint au reste du monde pour célébrer cette importante journée qui vous est dédiée », a expliqué le ministre de la jeunesse. « La jeunesse est le moment où l’on commence à se responsabiliser, l’on recherche son autonomie et l’on construit son identité, malgré les contraintes sociales, culturelles ou économiques », explique le ministre de la jeunesse.



« Plus de 50% de notre population a moins de 35 ans et cette couche importante du pays constitue un potentiel important pour son développement socioéconomique. Nos jeunes disposent de capacités et d’habiletés adéquates leur permettant de jouer pleinement leur rôle d’agents de changements positifs par leur implication réelle, dans les prises de décision les concernant », estime le ministre de la jeunesse.



« L’objectif de cette célébration est d’échanger avec la jeunesse et les autres acteurs impliqués dans la problématique de leur autonomisation, en mettant en évidence leur engagement et leur participation au processus de développement de notre pays », a rappelé le chef du département de la jeunesse. « Une des questions qui vous préoccupe reste à n’en point douter, le problème de l’employabilité des jeunes ou l’accès à l’emploi, conséquence d’une inadéquation entre la demande et les offres d’emplois.



C’est pourquoi, le gouvernement de transition apporte des réponses, à travers le recrutement en cours de 5 000 diplômés dans la fonction publique et la mise en œuvre de différents programmes d’aide à l’emploi, notamment l’initiative 50 000 emplois décents au Jeunes », rassure-t-il. Il faut rappeler que cette édition de la Journée Internationale de la Jeunesse est placée sous le thème central : « Solidarité intergénérationnelle : créer un monde pour tous les âges ».