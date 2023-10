Tchad : la journée internationale de la fille célébrée à Massakory

Placée sous le thème : ''Investir dans le droit des filles, notre leadership notre bien-être'', cette journée est célébrée dans la ville de Massakory par quelques activités dans les établissements scolaires. L'Ecole du centre, Etoile brillante, Espérance et le lycée arabe Al-Fatah, sont les 4 établissements scolaires choisis pour accueillir les actions de la délégation en cette circonstance.



Accompagné du délégué provincial de la jeunesse, de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, et du chef de service en charge de l'éducation et de la scolarisation et promotion de la fille, le délégué provincial de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale de Hadjer-Lamis, Brahim Al-Hissein Ahmat a dans son message, invité les parents à envoyer les filles dans les écoles.



Il a exhorté les familles, les communautés et les décideurs à assumer leur responsabilité pour mettre fin aux violations graves des droits des filles. Le délégué a rassuré les filles que le ministère de la femme s'est engagé, grâce au soutien des plus hautes autorités du pays, pour contrecarrer les violations liées au genre et contribuer efficacement pour promouvoir l'épanouissement de la femme.



Un jeu concours a été organisé pour encourager les filles. Des kits scolaires ont été remis aux meilleures qui ont bien répondu lors du jeu.